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'مكرم محمد' يلتقي بسفير دولة جيبوتي بالقاهرة (صور)

الخميس 31/مايو/2018 - 05:21 م
'مكرم محمد' يلتقي بسفير دولة جيبوتي بالقاهرة (صور)
جانب من اللقاء
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ميسون أبو الحسن
 

التقى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الخميس، بسفير دولة جيبوتي بالقاهرة السفير محمد ظهر حرسي؛ من أجل دعم العلاقات وأوجه التعاون بين البلدين، بحضور أحمد سليم الأمين العام للمجلس، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.


وتطرق اللقاء إلى عرض تجربة مصر في إنشاء المجلس، وإنشاء كود أخلاقي لحل العديد من المشكلات في المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن سلطة المجلس أوسع كثيرًا من سلطات وزارة الإعلام.


واستعرض "مكرم" خلال اللقاء أعمال المجلس، وما تم من إنجازات خلال الفترة الماضية، ومنها ضبط فوضى إصدار الفتاوى الدينية، بالتنسيق مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء وهيئة كبار العلماء، وتم إصدار قائمة بالشيوخ الذين لهم حق الفتوى على الشاشات، وتشكيل مجموعة من اللجان المُنبثقة عن المجلس لضبط أداء الإعلام الرياضي، والدراما ولجنة لتلقي الشكاوى والرصد، بما يُعزز من استقرار المجتمع المصري.


وأشاد السفير محمد ظهر حرسي بتجربة المجلس في مجال الإعلام، وأبدى رغبته في الاستفادة من خبرات المجلس، وذلك من خلال تبادل الزيارات بين البلدين، متمنيًا أن يكون هناك تنسيق مشترك، مشيرًا إلى أن مصر دائمًا سباقة في مجال الإعلام بالدول العربية والإفريقية.
'مكرم محمد' يلتقي بسفير دولة جيبوتي بالقاهرة (صور)
'مكرم محمد' يلتقي بسفير دولة جيبوتي بالقاهرة (صور)
'مكرم محمد' يلتقي بسفير دولة جيبوتي بالقاهرة (صور)
'مكرم محمد' يلتقي بسفير دولة جيبوتي بالقاهرة (صور)
'مكرم محمد' يلتقي بسفير دولة جيبوتي بالقاهرة (صور)
'مكرم محمد' يلتقي بسفير دولة جيبوتي بالقاهرة (صور)
'مكرم محمد' يلتقي بسفير دولة جيبوتي بالقاهرة (صور)
'مكرم محمد' يلتقي بسفير دولة جيبوتي بالقاهرة (صور)
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