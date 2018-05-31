16 أستاذًا يحصدون جوائز جامعة طنطا التقديرية والتشجيعية لعام 2017

قال الدكتور مصطفى الشيخ، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أن مجلس الجامعة وافق، برئاسة الدكتور مجدى سبع، على منح الجوائز التقديرية والتشجيعية لـ 16 عضو هيئة تدريس بالجامعة.



حيث حصل على الجوائز التقديرية فى مجال العلوم الأساسية كل من الدكتور أحمد محمد عبد العظيم السباعى، الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم، والدكتوره عبير عبد الحميد علم الدين الأستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم (مناصفة بواقع 12500 جنيه وشهادة تقدير).



وفي مجال العلوم الطبية قسمت الجائزة وقيمتها 25 ألف جنيه بين كل من الدكتور محمد عبد الرازق شرف الدين الأستاذ المتفرع بقسم طب المناطق الحارة بكلية الطب، والدكتورة فاطمه إبراهيم سنبل الأستاذ المتفرع بقسم الميكروبيولوجيا الصيدلية بكلية الصيدلة ( مناصفة بواقع 12500 جنيه وشهادة تقدير)، في حين حصل الدكتور ايهاب محمد البديوى الأستاذ بقسم المنازلات الرياضية بكلية التربية الرياضية على الجائزة التقديرية فى مجال العلوم الاجتماعية والانسانية والتربوية وقيمتها 25 ألف جنيه وشهادة تقدير.



كما حصل على جوائز الجامعة التشجيعية في مجال العلوم الأساسية كل من الدكتور محمد السيد شاهين الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم، والدكتور محمد محمد مصطفى عزام المدرس بقسم الكيمياء بكلية العلوم والدكتور خليل محفوظ غريب سعد الله أستاذ مساعد بقسم النبات بكلية العلوم بواقع 10 الاف جنيه لكل منهم وشهادة تقدير.



وفى مجال العلوم الطبية تم منح الجائزة الأولي للدكتور فتوح راشد ابو الفتوح المدرس بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بكلية الصيدلة بواقع 15 الف جنيه وشهادة تقدير، وحصل الدكتور وليد محمد عبد المجيد الشهاوى الأستاذ المساعد بقسم التركيبات الثابته بكلية طب الأسنان على الجائزة بواقع 15 الف جنيه وشهادة تقدير.



وفى مجال العلوم الزراعية حصل على الجائزة الأولى الدكتور عبد العزيز محمد عبد العزيز الأستاذ المساعد بقسم الإنتاج الحيوانى بكلية الزراعة بواقع 15 الف جنيه وشهادة تقدير، وفى مجال العلوم التربوية حصل على الجائزة الدكتور وسام محمد عبدالخالق ابراهيم الأستاذ المساعد بقسم اللغة الانجليزية بكلية التربية بواقع 15 الف جنيه وشهادة تقدير، وفى مجال العلوم الهندسية حصلت الدكتورة امنية فوزى عبد الرؤوف خروب الأستاذ المساعد بقسم هندسة الإنشاءات بكلية الهندسة على الجائزة الأولي وقيمتها 15 ألف جنيه وشهادة تقدير.



كما حصد الدكتور طارق عبد المنعم فايد الجائزة الأولى من جوائز التميز فى الاداء الجامعى منفردا ( 40 ألف جنيه وشهادة تقدير)، في حين قسمت الجائزة الثانية وقيمتها 40 ألف جنيه بواقع 20 الف جنيه لكل من الدكتور محمد أحمد فؤاد غنيم الأستاذ المتفرغ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم، والدكتورابراهيم عبد الوكيل الفار الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية.



يذكر أنه تقدم للترشيج للجوائز عدد 21 عضو هيئة تدريس تم منح عدد 16 جائزة وحجبت 4 جوائز لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في اللائحة المنظمة، حيث بلغ اجمالي مبلغ الجوائز 260000 ألف جنيه.