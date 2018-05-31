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محلل سياسي: عقوبات أمريكية جديدة تطال شركات طيران ومؤسسات اقتصادية إيرانية

الخميس 31/مايو/2018 - 05:16 م
محلل سياسي: عقوبات أمريكية جديدة تطال شركات طيران ومؤسسات اقتصادية إيرانية
كاظم الوائلي - أرشيفية
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قالَ المُحللُ السياسي المُقيم في واشنطن، كاظم الوائلي، إنَّ سِلسلة العقوبات الأمريكية الاقتصادية والعسكرية والسياسية، التي تمَّ توقيعها على دولة إيران تُعد بداية، لأننا في المُستقبل سَوف نَرى هناك عقوبات أكبر من هذا على الدولة الإيرانية.

وأضاف "الوائلي"، أنَّ سلسلة العقوبات الأمريكية على دولة إيران، بَدأت هذه المرة بِالحرس الثوري الإيراني، حيثُ هذه عقوبات تقليدية منذ بداية الثورة الإيرانية.

وتابع "الوائلي"، أنّنا في المستقبل سوف نرى عقوبات تقوم بها هيئة الطيران المدني الفيدرالية الأمريكية منْ خلال التواصل مع هيئة الطيران المدني التركية بقطع علاقتها مع شركات الطيران الإيرانية المدنية المَملوكة من قبل مدنيين ليست فقط مملوكة من قبل الحكومة الإيرانية.

وأوضح "الوائلي": "نرى الآن، أنَّ هذه العقوبات تَعدت إلى شخصيات، وهذه الشخصيات لَيست لها أي أهمية لأنها لا تفكر في المُستقبل بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الاتحاد الأوروبي، ولكن في المستقبل سيكون هناك مرحلة كبيرة، وهيَّ استهداف المُؤسسات المَملوكة من قبل مواطنين مدنيين إيرانيين، وهذه المؤسسات هيَّ مؤسسات اقتصادية ومصانع وشركات الاستيراد والتصدير ما سيؤثر تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد الإيراني".

كانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أصدرت عقوبات جديدة ضدَّ 6 أشخاص و3 كيانات إيرانية، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تشمل جماعة أنصار حزب الله وشركة انيستا للبرمجيات، بالإضافة لسجين سفين شمال غرب العاصمة طهران.

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