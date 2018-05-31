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حكام المونديال.. 4 حكام عرب والغالبية من القارة العجوز وغياب إنجليزي

الخميس 31/مايو/2018 - 05:16 م
حكام المونديال.. 4 حكام عرب والغالبية من القارة العجوز وغياب إنجليزي
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علي شحاته
 

أيام قليلة تفصلنا على أقوى بطولات كرة القدم على مستوى العالم و تنطلق مباريات كأس العالم 2018 في يونيو المقبل المقرر إقامتها في روسيا بحضور 32 منتخب بواقع 64 مباراة حتى يتم الإعلان عن البطل .


وأصبحت كرة القدم في الفترة الأخيرة منظومة لها مجموعة من العناصر الأساسية ومن أهم عناصرها "الحكم" المسؤول عن تطبيق القانون و حماية اللاعبين وضمان عدم تأثرهم بأي عنفٍ ضدهم.


ويرصد الفجر الرياضي طرق اختيار حكام المونديال وأبرز الأسماء المختارة:-


-سيشارك أكبر عدد من الحكام في كأس العالم من أوروبا التي سيمثلها 10 حكام، ومع ذلك لم يتواجد معهم حكماً واحداً من إنجلترا مهد كرة القدم.


-تم إختيار 6 حكام من القارات "آسيا، أمريكا الشمالية، أفريقيا، أمريكا الجنوبية"، أما أوقيانوسيا فسيشارك منها حكمين فقط.


-وعلى المستوى العربي يشارك في مونديال روسيا 4 حكام عرب على رأسهم المصري جهاد جريشة.


-وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم باختيار 63 حكم مساعد لخوض مباريات كأس العالم 2018.


وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن هوية الحكام الذين سيقودون مباريات كأس العالم 2018 وبلغ عددهم 36 حكماً وهم :-


علي رضا فغاني إيران
رافشان إيرماتوف أوزبكستان
محمد عبد الله محمد الإمارات
ريوجي ساتو اليابان
نواف عبد الله شكر الله البحرين
مهدي عابد شريف الجزائر
مالانج ديديو أفريقيا السنغال
باكاري بابا جاساما جامبيا
جهاد جريشة مصر
جاني سيجازو زامبيا
باملاك تيسيما وايليسا ثيوبيا
جويل أجويلار السلفادور
مارك جيجير الولايات المتحدة
جاير ماروفو الولايات المتحدة
ريكاردو مونتيرو كوستاريكا
جون بيتي بنما
سيزار أرتورو راموس المكسيك
خوليو باسكونان تشيلي
إنريكي كاسيريس باراجواي
آندرس كونيا أوروجواي
نيستور بيتانا الأرجنتين
ساندرو ريكي البرازيل
ويلمار رولدان كولومبيا
ماثيو كونجر نيوزيلندا
بوربيت هاواتا تاهيتي
فيليكس بيريش ألمانيا
جونيت تشاكير تركيا
سيرجي كاراسيف روسيا
جورن كويبرس هولندا
سيمون مارتشينياك بولندا
أنطونيو لاهوز إسبانيا
ميلوراد ماجيتش صربيا
جيانلوكا روكي إيطاليا
دامير سكومينا سلوفاكيا
كليمينت توربين فرنسا

وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم باختيار 63 حكم مساعد لخوض مباريات كأس العالم 2018.

المزيد عن: مونديال روسيا كأس العالم حكام المونديال جهاد جريشة
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