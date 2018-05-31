حكام المونديال.. 4 حكام عرب والغالبية من القارة العجوز وغياب إنجليزي

أيام قليلة تفصلنا على أقوى بطولات كرة القدم على مستوى العالم و تنطلق مباريات كأس العالم 2018 في يونيو المقبل المقرر إقامتها في روسيا بحضور 32 منتخب بواقع 64 مباراة حتى يتم الإعلان عن البطل .





وأصبحت كرة القدم في الفترة الأخيرة منظومة لها مجموعة من العناصر الأساسية ومن أهم عناصرها "الحكم" المسؤول عن تطبيق القانون و حماية اللاعبين وضمان عدم تأثرهم بأي عنفٍ ضدهم.



