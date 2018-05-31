أردوغان: البرلمان هو المرجع الوحيد لإصدار القوانين عبر النظام الرئاسي

أوضح الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن البرلمان سيصبح هو المرجع الوحيد لإصدار القوانين عبر النظام الرئاسي.





وجاءت تصريحات الرئيس التركي خلال كلمة له في حفل إفطار رمضاني بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، والذي أكد خلالهاا أن عدد الوزارات سينخفض، وأن المؤسسات التي تقوم بأعمال متشابهة ستُدمج فيما بينها بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.





واعتبر أردوغان أن النظام الرئاسي فرصة عظيمة فيما يخص التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم والمنطقة، ووصول تركيا إلى أهدافها، وأضاف "هلمّوا لنغتنم هذه الفرصة سويا، ولنوصل تركيا إلى أهدافها لعام 2023".





وتابع قائلا: "هلموا لنؤسس قاعدة يتمكن فيها أبناؤنا من إنجاز رؤيتنا لعامي 2053 و2071، لذلك فإننا نتعهد لشعبنا بمجلس وحكومة وتركيا قوية في انتخابات 24 يونيو القادمة".





وفي السياق أكد الرئيس التركي العزم على تصفية "سلاح" التلاعب بسعر صرف العملات الأجنبية الذي يتم تفعيله كلما أريد قطع الطريق أمام البلاد، وذلك عبر التدابير التي اتخذت وستتخذ مستقبلا.