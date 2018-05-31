ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أردوغان: البرلمان هو المرجع الوحيد لإصدار القوانين عبر النظام الرئاسي

الخميس 31/مايو/2018 - 05:05 م
أردوغان: البرلمان هو المرجع الوحيد لإصدار القوانين عبر النظام الرئاسي
أردوغان
طباعة
وكالات
 
أوضح الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن البرلمان سيصبح هو المرجع الوحيد لإصدار القوانين عبر النظام الرئاسي.

وجاءت تصريحات الرئيس التركي خلال كلمة له في حفل إفطار رمضاني بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، والذي أكد خلالهاا أن عدد الوزارات سينخفض، وأن المؤسسات التي تقوم بأعمال متشابهة ستُدمج فيما بينها بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.

واعتبر أردوغان أن النظام الرئاسي فرصة عظيمة فيما يخص التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم والمنطقة، ووصول تركيا إلى أهدافها، وأضاف "هلمّوا لنغتنم هذه الفرصة سويا، ولنوصل تركيا إلى أهدافها لعام 2023".

وتابع قائلا: "هلموا لنؤسس قاعدة يتمكن فيها أبناؤنا من إنجاز رؤيتنا لعامي 2053 و2071، لذلك فإننا نتعهد لشعبنا بمجلس وحكومة وتركيا قوية في انتخابات 24 يونيو القادمة".

وفي السياق أكد الرئيس التركي العزم على تصفية "سلاح" التلاعب بسعر صرف العملات الأجنبية الذي يتم تفعيله كلما أريد قطع الطريق أمام البلاد، وذلك عبر التدابير التي اتخذت وستتخذ مستقبلا.
المزيد عن: تركيا النظام الرئاسي البرلمان أردوغان
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
رومانيا - أساسي
x
16:00
تشيلي - أساسي
لوكسمبرج - أساسي
x
20:00
السنغال - أساسي
المغرب - أساسي
x
20:00
أوكرانيا - أساسي
سلوفاكيا - أساسي
x
20:45
هولندا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/31/2018 5:30:01 PM