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تفاصيل جديدة في تجديد عقد كوبر

الخميس 31/مايو/2018 - 05:16 م
تفاصيل جديدة في تجديد عقد كوبر
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الفجر الرياضي
 
قال محمد شيحة، وكيل اللاعبين ووكيل الأرجنتيني هيكتور كوبر، إن اتحاد الكرة لم يتوصل إلى اتفاق مع المدرب الأرجنتيني لتجديد عقده قبل نهائيات كأس العالم بروسيا.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "كوبر سعيد بالأجواء في مصر وما قدمه ومع المنتخب، ويريد الاستمرار، خصوصا أنه يدرك أن هناك مجموعة من اللاعبين سيكون المونديال هو أخر مشوارهم مع المنتخب، لذلك يريد إحداث إحلال وتجديد بصفوف الفراعنة عقب كأس العالم".

وأردف: "لكن هناك بعض من أعضاء مجلس الاتحاد لديهم وجهة نظر عكس ذلك ولا يريدوا التجديد لكوبر".

وأوضح: "كانت هناك جلسة بين اتحاد الكرة ومحامي كوبر، ولكن الطرفان لم يصلا إلى اتفاق بشأن الراتب وتم تحديد جلسة أخرى عقب المونديال".

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