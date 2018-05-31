ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المكسيك ترد على الرسوم الأمريكية على الصلب والألومنيوم

الخميس 31/مايو/2018 - 05:14 م
المكسيك ترد على الرسوم الأمريكية على الصلب والألومنيوم
طباعة
وكالات
 
قالت وزارة الاقتصاد المكسيكية يوم الخميس إن المكسيك ردت على الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم بفرض إجراءات ”متكافئة“ تشمل نطاقا واسعا من البضائع من بينها الصلب والمنتجات الزراعية.

وأضافت الوزارة أن الإجراءات ستظل سارية حتى تلغي الحكومة الأمريكية رسومها الجمركية.

وقالت الولايات المتحدة صباح يوم الخميس إنها ستمضي قدما في فرض رسوم جمركية على واردات الألومنيوم والصلب من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، منهية إعفاء استمر شهرين.
المزيد عن: رسوم الالمونيوم الاقتصاد المكسيكى الاقتصاد الامريكى اخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
رومانيا - أساسي
x
16:00
تشيلي - أساسي
لوكسمبرج - أساسي
x
20:00
السنغال - أساسي
المغرب - أساسي
x
20:00
أوكرانيا - أساسي
سلوفاكيا - أساسي
x
20:45
هولندا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/31/2018 5:30:01 PM