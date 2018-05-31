المكسيك ترد على الرسوم الأمريكية على الصلب والألومنيوم

قالت وزارة الاقتصاد المكسيكية يوم الخميس إن المكسيك ردت على الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم بفرض إجراءات ”متكافئة“ تشمل نطاقا واسعا من البضائع من بينها الصلب والمنتجات الزراعية.





وأضافت الوزارة أن الإجراءات ستظل سارية حتى تلغي الحكومة الأمريكية رسومها الجمركية.





وقالت الولايات المتحدة صباح يوم الخميس إنها ستمضي قدما في فرض رسوم جمركية على واردات الألومنيوم والصلب من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، منهية إعفاء استمر شهرين.