شيحة: الزمالك حصل على توقيع لاعبي الأهلي.. والأهلي طلب ضمه

قال محمد شيحة وكيل اللاعبين، إن إبراهيم حسن، لاعب الإسماعيلي، يرغب في الرحيل عن قلع الدراويش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لافتا إلى أن اللاعب أعلن هذا الأمر.





وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الأهلي والزمالك طلبا ضم خلال فترة الإنتقالات الصيفية، ولكن القرار في يد مجلس المجلس".





وأردف: "الأفضل للاعب هو الرحيل عن قلعة الدراويش بسبب توتر علاقته بالجماهير في الفترة الحالية".





وعن توقيع اللاعب للزمالك، قال: "بالفعل إبراهيم حسن وقع للزمالك منذ عام وشاهدت العقود بعيني، وحديث مرتضى منصور، رئيس الزمالك، صحيح".



