استدعاء هيفاء وهبي للتحقيق أمام المدعي العام اللبناني (صورة)

أصدر مكتب المدعي العام اللبناني قرارًا باستدعاء الفنانة هيفاء وهبي، يوم 6 يونيو المقبل، لسماع أقوالها في في الدعوى المقامة ضدها رقم 582 لسنة 2018 والتي تتهمها فيها أختها عارضة الأزياء اللبنانية رولا يموت بالسب والقذف والتشهير ونشر أخبار كاذبة عنها.





ولم تكشف "رولا" عن تفاصيل تلك القضية التي تعود جذورها لأكثر من عام مضى، موضحة أن موقفها جاء سليمًا خلال تلك الجلسة لعدم وجود أدلة تدينها.





وعلقت "رولا" وقتها عبر إنستجرام، على صورة من استدعاء المحاكمة قائلة: "رحنا عالجلسة والحمدالله كان كل شي إيجابي عقبال ما يطلع الحكم ببراءتي لأنو ما في أي دليل ولا أي إثبات متل العادة .. وبالمقابل دافع عن نفسي وأرفع دعوة كذب وافتراء .. الله كبير عالظالم".





يذكر أن رولا يموت هي أخت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من أمها، التي تُدعى "سيدة"، وهي مصرية الجنسية، لكن بينها و"هيفاء" خلافات متصاعدة، وصلت إلى مرحلة السباب، والتقاضي أمام المحاكم.



