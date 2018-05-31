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عاجل.. كابيلو يكشف عن مدرب ريال مدريد الجديد

الخميس 31/مايو/2018 - 05:06 م
عاجل.. كابيلو يكشف عن مدرب ريال مدريد الجديد
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مني العوضي
 
يعتقد فابيو كابيلو، مدرب ريال مدريد السابق، أن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان قد اتخذ قرارًا صائبًا بشأن استقالته من تدريب الريال.

قال كابيللو لـ "سكاي" الإيطالية: "بدون دوري الأبطال الثالث له، لتمت إقالته من قبل الرئيس فلورنتينو بيريز".


وأضاف: "كان هناك الكثير من الجدل وبيريز يريد أن يكون المدرب، عندما يفوز يكون سعيدًا، وإذا لم يفز يلوم زيدان، لقد رحلت عن الريال بنفس الطريقة".


كما أوضح: "لا أعتقد أن زيزو لديه مهمة أخرى لأنه لا توجد أي أندية حرة، أعتقد أنه بعد الفوز كان يريد أن يثبت لبيريز أنه يمكنه أن يقرر بنفسه ما يريده".


وتابع: "الآن عليه أن يثبت أنه قادر على الفوز في أي مكان آخر، لكنه كان واحدًا من أعظم المدربين في تاريخ ريال مدريد".


واختتم: "أفضل بديل لزيدان في ريال مدريد إما أنطونيو كونتي أو ماوريتسيو ساري".

المزيد عن: كونتي كابيلو ساري زيدان ريال مدريد رحيل زيدان
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