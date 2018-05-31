عاجل.. كابيلو يكشف عن مدرب ريال مدريد الجديد

قال كابيللو لـ "سكاي" الإيطالية: "بدون دوري الأبطال الثالث له، لتمت إقالته من قبل الرئيس فلورنتينو بيريز".





وأضاف: "كان هناك الكثير من الجدل وبيريز يريد أن يكون المدرب، عندما يفوز يكون سعيدًا، وإذا لم يفز يلوم زيدان، لقد رحلت عن الريال بنفس الطريقة".





كما أوضح: "لا أعتقد أن زيزو لديه مهمة أخرى لأنه لا توجد أي أندية حرة، أعتقد أنه بعد الفوز كان يريد أن يثبت لبيريز أنه يمكنه أن يقرر بنفسه ما يريده".





وتابع: "الآن عليه أن يثبت أنه قادر على الفوز في أي مكان آخر، لكنه كان واحدًا من أعظم المدربين في تاريخ ريال مدريد".





واختتم: "أفضل بديل لزيدان في ريال مدريد إما أنطونيو كونتي أو ماوريتسيو ساري".