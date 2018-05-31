رياح رملية تحجب الرؤية بقبلي‎

نشرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية، البلاغ التالي:





"تُعلم الإدارة العامة للحرس الوطني عن هبوب رياح رملية قوية بكامل مرجع نظر ولاية قبلي تحجب الرؤية.





فعلى السادة مستعملي الطريق التعديل في السرعة وأخذ الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان وإستعمل الاضواء الرفافة أثناء التنقل.





ويُمكن الاتصال بمكتب الإرشاد المروري (إدارة عمليات الحرس الوطني) على الأرقام التالية: 71960448 و71963512.





كما يُمكن الاتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم المجاني 193".



