'الأعلى للإعلام' يختار 'أبو كب' رئيسًا لتحرير موقعه الرسمي





اختار الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي عبدالجواد أبوكب لرئاسة تحرير الموقع الرسمي للمجلس وتطوير المحتوى.









وكان التقى "مكرم" برئيس التحرير المُكلف، وناقش معه خطة التطوير الشاملة للموقع الرسمي وللمحتوى بشكل كامل، في حضور أحمد سليم الأمين العام.









وقال المجلس في بيان له، إن الفترة المُقبلة، ستشهد وفق خطة التطوير التي تم التوافق عليها خلال الاجتماع، نقلة غير مسبوقة في هذا القطاع، الذي يعول عليه المجلس كثيرًا خلال الفترة المقبلة؛ حيث سيتم البدء بعملية تطوير مرحلية لحين الانتهاء من تصميم الموقع الجديد للمجلس، والذي سيتناسب مع المجلس الأعلى للإعلام، ودوره الذي يُفترض أن يقوم به، والمهمة الوطنية الملقاة على عاتقه.





جدير بالذكر أن الكاتب الصحفي عبدالجواد أبوكب يعمل بمجلة صباح الخير، وهو مؤسس بوابة روزاليوسف، وكان أول رئيس تحرير لها في الفترة من سبتمبر ٢٠١٢ وحتى سبتمبر ٢٠١٨، وشغل عددًا من المواقع في تجارب إعلامية مختلفة مصرية وعربية، ويُعد واحدًا من أبرز المتخصصين في الإعلام الإلكتروني، كما عمل مستشار.ا إعلاميًا بمشروعات الأمم المتحدة، وهو محاضر لمادتي الصحافة والتلفزيون في عدد من الجامعات المصرية وهو عضو حاليًا بمجلس كلية الألسن، وعضو لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة.