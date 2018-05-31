وزير الثقافة تشهد بروفات "مدد".. أول نتاج لورشة "ابدأ حلمك" (صور)

شهدت الفنانة د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، مساء أمس الأربعاء، علي مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا، بروفة نهائية لأول نتاج تدريبي لورشة "ابدأ حلمك" و التي تقيمها فرقة مسرح الشباب، بحضور الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ، الفنان د.مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، الفنان يوسف إسماعيل مدير فرقة المسرح القومي ، الفنان عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب، و عدد من الإعلاميين و النقاد، وسط حضور كبير من شباب الورشة.

في كلمة لها عقب مشاهدة العمل أعربت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم عن سعادتها بالنتاج الخاص للورشة والذي يعرض لنتاج تدريبات الغناء والرقص والارتجالات المسرحية للمجموعة الأولي للورشة في دفعتها الأولي التي بدأت التدريب قبل 4 شهور ، أعلنت عبد الدايم ان الوزارة بصدد توسيع نطاق عمل الورشة لتشمل كافة محافظات مصر لتكون البداية من إقليم الصعيد و هو ما يتم الإعداد له حاليا ، وأعربت عن سعادتها بالمستوى الذي شاهدته والمستوي المتميز للمتدربين ، مؤكدة حرصها علي مشاهدة النتاج التدريبي للمجموعة الثانية لورشة " إبدأ حلمك ".

ووجه المخرج أحمد طه المدير الفني لورشة "إبدأ حلمك" شكره و امتنانه لكل المدربين و المتدربين المشاركين في ورشة إابدأ حلمك"، و كل القائمين على نجاح مشروع الورش بمسرح الشباب، خاصة المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، و المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب صاحب فكرة المشروع ، الفنان د. مجدي صابر رئيس دار الأوبرا لاستضافته الكريمة للمشروع علي خشبة مسرح الجمهورية ، و استعرض طه خلال كلمته المراحل التي مرت بها الورشة منذ اطلاقها منذ 5شهور ، لافتا ان الورشة تقدم لها ما يزيد عن 5000شاب و شابة، أختير منهم 150 متدربا وبعد عدة تصفيات استقر العدد علي 100 متدرب تم تقسيمهم إلي مجموعتين ، يشارك نصفهم في عرض " مدد" و الذي تم عرضه على الحضور، و النصف الآخر يشارك في عرض " الليلة الكبيرة " و الذي ستشهد بروفاته النهائية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة خلال الأيام المقبلة.

و أوضح طه أن مشاهد الارتجال في العروض من إبداع شباب الورشة، و المونولوجات الموجودة من اختياراتهم وصولا لاختيار الأغاني المؤداه بجانب توجيهات ومساعدة المدربين

و في سياق متصل قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب ان دوره في المشروع إقتصر علي كونه آداة الوصل بين القائمين على المشروع سواء من المدربين أو المتدربين ، و الفنان إسماعيل مختار كرئيس للبيت الفني للمسرح لتذليل كافة المعوقات ، مثمنا الدور الذي قام به المخرج أحمد طه كمدير فني للورشة وتحمله العبء الأكبر في تنفيذ برنامجها الدراسي والتنسيق مع المدربين ، معلنا عن موعد عروض التخرج للدفعة الأولي للورشة خلال شهر أغسطس القادم.

جدير بالذكر ان العرضين هما نتاج تدريبي أولي للورشة بإشراف المخرج أحمد طه ، وشارك بالتدريب في مجموعة عرض " مدد " في السينوجرافيا عمرو الأشرف ، الموسيقي حازم الكفراوي ، الرقص ضياء شفيق، التمثيل أشرف فاروق، الدراما د.علاء عبد العزيز. و في المجموعة الثانية و المقرر تقديم ناتجها خلال أيام بإسم " الليلة الكبيرة " ، يقوم بالتدريب في الدراما ميسرة صلاح الدين، الرقص تامر فتحي، السينوجرافيا محمود حنفي، الموسيقي أحمد حمدي رؤوف، التمثيل أحمد مختار، و يتناول عرض "الليلة الكبيرة" تقديم صورة غنائية لأوبريت صلاح جاهين الشهير برؤية مختلفة.