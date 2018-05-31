المرصد السورى: إيران و"حزب الله" يستعدان للانسحاب من جنوب سوريا

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم إنّ إيران وتنظيم "حزب الله" يستعدون للانسحاب من جنوب سوريا، وفقاً لوكالة أسوشيتدبرس.





وأضاف المرصد أنّ المستشارين الإيرانيين ومقاتلى حزب الله سينسحبون من المناطق الجنوبية فى درعا، والقنيطرة قرب هضبة الجولان المحتلة.





ورغم ذلك، نفى مسؤول سورى صحة تلك التقارير، دون ذكر تفاصيل أخرى، وفقاً للوكالة الأمريكية.





وذكر الإعلام الروسى، مؤخراً أنّ موسكو تريد إبرام صفقة مع الكيان الصهيونى تتضمن نشر قوات روسية فى مناطق قريبة من إسرائيل، وينصّ الاتفاق على انسحاب جميع القوات الإيرانية من المنطقة ومطالبة المتمردين السوريين بتسليم الأسلحة الثقيلة.