الليلة.. "ولا في الأوهام" أحدث عروض "مسرح مصر" على "MBC مصر" (صور)

في أحدث عروض "مسرح مصر في رمضان على قناة "MBC مصر"، تُعرض "الليلة" في تمام الساعة 11 مساءً مسرحية "ولا في الأوهام".

مسرحية "ولا في الأوهام" مع النجم أشرف عبد الباقي ونُخبة من نجوم الكوميديا الشباب. وتدور أحداثها في اطار كوميدي حول تورط أحد الأشخاص في جريمة قتل ويسعي فريق من الشرطة لكشف القاتل مما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من النجوم الشباب الذين ارتبط بهم الجمهور، ومنهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، وكريم عفيفي، ودينا محسن "ويزو"، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد انور، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

تُعرض مسرحية "ولا في الأوهام" من عروض "مسرح مصر في مصر" على قناة "MBC مصر" "الليلة" الخميس 31 مايو 2018 الساعة 11:00 مساءً، وتُعاد الساعة 2:00 ظهراً.