ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الخارجية تهيب بضرورة مراعاة القوانين الإيطالية الخاصة بتربية الأطفال

الخميس 31/مايو/2018 - 03:54 م
الخارجية تهيب بضرورة مراعاة القوانين الإيطالية الخاصة بتربية الأطفال
أرشيفية
طباعة
 
أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين المقيمين في إيطاليا بضرورة مراعاة القوانين الإيطالية المتعلقة بتربية الأطفال، حرصا على عدم إيداعهم بدور الرعاية في حالة تعرضهم لسوء معاملة.

وصرح السفير خالد يسري رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأنه وفقا للقانون الإيطالي يتم إبعاد الأطفال عن والديهم وإيداعهم بدور الرعاية بأمر من القضاء في حالة تعرضهم للعنف الأسري أو عند حدوث تغير في سلوكهم الشخصي أو لسوء حالتهم النفسية، وذلك بعد قيام السلطات الإيطالية بمتابعة الأسرة والأطفال، فضلا عن عقد جلسات مع الوالدين للاستماع إليهما وتقديم النصح والمشورة لهما. 

المزيد عن: وزارة الخارجية المصريين القوانين الإيطالية السفير خالد يسري رزق
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
رومانيا - أساسي
x
16:00
تشيلي - أساسي
لوكسمبرج - أساسي
x
20:00
السنغال - أساسي
المغرب - أساسي
x
20:00
أوكرانيا - أساسي
سلوفاكيا - أساسي
x
20:45
هولندا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/31/2018 3:50:03 PM