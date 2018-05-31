الخارجية تهيب بضرورة مراعاة القوانين الإيطالية الخاصة بتربية الأطفال

أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين المقيمين في إيطاليا بضرورة مراعاة القوانين الإيطالية المتعلقة بتربية الأطفال، حرصا على عدم إيداعهم بدور الرعاية في حالة تعرضهم لسوء معاملة.





وصرح السفير خالد يسري رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأنه وفقا للقانون الإيطالي يتم إبعاد الأطفال عن والديهم وإيداعهم بدور الرعاية بأمر من القضاء في حالة تعرضهم للعنف الأسري أو عند حدوث تغير في سلوكهم الشخصي أو لسوء حالتهم النفسية، وذلك بعد قيام السلطات الإيطالية بمتابعة الأسرة والأطفال، فضلا عن عقد جلسات مع الوالدين للاستماع إليهما وتقديم النصح والمشورة لهما.



