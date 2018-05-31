"مسرح وآلات شعبية وأمسيات صوفية".. في برنامج صندوق التنمية

في إطار الفعاليات الثقافية والفنية التى يقيمها قطاع صندوق التنمية الثقافية فى مراكز الإبداع التابعة له خلال شهر رمضان المبارك ، يقدم مساء الأحد 18 رمضان ، ببيت السحيمى بشارع المعز الحفل الفنى الذى تقدمه فرقة النيل للآلات الشعبية ببرنامج لشعبة الطبل والمزمار ، من اخراج الفنان الكبير عبد الرحمن الشافعى.

ويقدم بيت الشعر العربى أمسية شعرية جديدة بمقر بيت الست وسيلة خلف الجامع الأزهر حيث يشارك فيها عدد من الشعراء المتميزين منهم " أحمد الجعفرى، محمد سليمان، محمد الشحات، ندى إمام" ، يدير الأمسية الشاعر السماح عبد الله.

وفى قبة الغورى بشارع الأزهر يقدم الفنان انتصار عبدالفتاح "رسالة سلام" بمشاركة فرقة سماع للإنشاد الصوفي ، فرقة سماع للتراتيل والألحان القبطية ، فرقة سماع للترانيم الكنائسية (اكابيلا) ، وفرقة اندونيسيا للإنشاد .

وتبدأ اليوم بالإسكندرية أولى الليالى المسرحية لنتاج ورشة ستوديو الممثل بعرض "تحت الإنشاء" ، وذلك بمركز الحرية للإبداع بشارع فؤاد.

وفى مجال المعارض والفنون التشكيلية: يستمر مساء اليوم (الثلاثاء) معرض " فنون الخط العربى" بقبة الغورى لمجموعة متميزة من فنانى الخط العربى من مصر والعديد من الدول ..المعرض يستمر حتى الأحد 2يونيو الموافق 18 رمضان.

كما يستمر معرض "أماكن .. وتراث" بقصر الأمير طاز بالخليفة ، ويشارك خلاله 50 فنان تشكيلى فى مجالات الرسم والتصوير الزيتى والتصوير الفوتوغرافى وكذلك أعمال الطباعة.