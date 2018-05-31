شاهد.. موقف إنساني لأمير الكويت





تداول مغردون كويتيون، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وهو يشارك الأطفال الاحتفال بالتقليد السنوي "القرقيعان" في ليلة النصف من رمضان.





وظهر في الفيديو الشيخ صباح الأحمد، الذي بحسب شهود، توقف بشكل عفوي؛ ليوزع الحلوى على الأطفال، وسط سعادة المشاركين بوجود الأمير.





ويطوف الأطفال في هذه الليلة مرتدين الملابس الجديدة ويرددون الأهازيج وتوزع الحلوى عليهم، وتختلف الأهازيج بحسب المناطق اختلافًا بسيطًا؛ ولكنها تبقى متشابهة في مضمونها.







