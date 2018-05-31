ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاهد.. موقف إنساني لأمير الكويت

الخميس 31/مايو/2018 - 03:47 م
شاهد.. موقف إنساني لأمير الكويت
أمير الكويت
طباعة
الفجر السعودي
 

تداول مغردون كويتيون، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وهو يشارك الأطفال الاحتفال بالتقليد السنوي "القرقيعان" في ليلة النصف من رمضان. 

وظهر في الفيديو الشيخ صباح الأحمد، الذي بحسب شهود، توقف بشكل عفوي؛ ليوزع الحلوى على الأطفال، وسط سعادة المشاركين بوجود الأمير.

ويطوف الأطفال في هذه الليلة مرتدين الملابس الجديدة ويرددون الأهازيج وتوزع الحلوى عليهم، وتختلف الأهازيج بحسب المناطق اختلافًا بسيطًا؛ ولكنها تبقى متشابهة في مضمونها.


المزيد عن: موقف إنساني موقف شاهد إنساني أمير الكويت
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
رومانيا - أساسي
x
16:00
تشيلي - أساسي
لوكسمبرج - أساسي
x
20:00
السنغال - أساسي
المغرب - أساسي
x
20:00
أوكرانيا - أساسي
سلوفاكيا - أساسي
x
20:45
هولندا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/31/2018 3:50:03 PM