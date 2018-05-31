السفير المصري في كابول يجتمع برئيس الهيئة اليابانية للإذاعة والتليفزيون

التقي هاني صلاح القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة جمهورية مصر العربية في كابول، صلاح الدين رباني وزير الخارجية الأفغاني، حيث تم بحث سبل تطوير وتفعيل العلاقات الثنائية بين الجانبين في كافة المجالات، بالإضافة إلي التعاون في القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.





وقد سلم القائم بالأعمال بالإنابة المصري وزير الخارجية الأفغاني رسالة موجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي الرئيس أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية تؤكد علي تطلع مصر إلي دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلي آفاق أرحب.





وقد طلب وزير الخارجية الأفغاني خلال اللقاء نقل تحياته إلي وزير الخارجية سامح شكري، معربا عن تقديره لكل أشكال الدعم والمساندة المصرية التي تهدف إلي إحلال السلم والاستقرار بأفغانستان، مشيداً بشكل خاص بالدور الذي تمارسه البعثة الأزهرية المصرية في كابول لنشر تعاليم الإسلام الوسطية.





تجدر الإشارة إلي أن كلاً من مصر وأفغانستان يحتفلان يوم 30 مايو الجاري بمرور 90 عاماً علي إبرام معاهدة الصداقة بين البلدين في 30 مايو 1928، والتي مهدت في اتجاه وجود أرضية صلبة لعلاقات متميزة ومثمرة للجانبين علي مدار العقود الماضية، حيث حرصت مصر طوال هذه السنوات على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للشعب والحكومة الأفغانية الشقيقة، بما يسهم في الحفاظ على سيادة واستقلال أفغانستان، والعمل علي تحسين المستوي المعيشي للشعب الأفغاني في كافة المجالات.





وأوضح القائم بالأعمال بالإنابة أن مصر وهي تحتفل بهذه المناسبة الخاصة في العلاقات الثنائية مع أفغانستان، تعيد التأكيد علي عزمها الاستمرار في مساندة أفغانستان، والعمل سويا مع الجانب الأفغاني لإعادة الاستقرار لأفغانستان، وبدء انطلاقة حقيقية للاقتصاد الأفغاني تعود بالنفع علي كافة مكونات وطوائف الشعب.



