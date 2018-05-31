شيحة: توقيع إبراهيم حسن للزمالك.. صحيح

قال محمد شيحة وكيل اللاعبين، إن إبراهيم حسن، لاعب الإسماعيلي، يرغب في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.









وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الأهلي والزمالك طلبا ضم إبراهيم حسن خلال فترة الانتقالات الصيفية، ولكن القرار في يد مجلس المجلس".









وأردف: "الأفضل للاعب هو الرحيل عن قلعة الدراويش بسبب توتر علاقته بالجماهير في الفترة الحالية".









وعن توقيع إبراهيم حسن للزمالك، قال: "بالفعل إبراهيم حسن وقع للزمالك منذ عام وشاهدت العقود بعيني، وحديث مرتضى منصور، رئيس الزمالك، صحيح"



