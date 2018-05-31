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شاهد.. صاعقة تضرب برج إيفل

الخميس 31/مايو/2018 - 03:36 م
شاهد.. صاعقة تضرب برج إيفل
أرشيفية
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الفجر السعودي
 

في مشهد مثير، ضربت صاعقة المعلم الأشهر في فرنسا، وتناقلت وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً وفيديوهات مثيرة للحظة ضرب البرق قمة برج إيفل.

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس قبل يومين عواصف مصحوبة بالبرق والرعد والأمطار الغزيرة، تسببت في إغلاق العديد من محطات المترو.

وقد وصل ارتفاع مياه الأمطار إلى 30 سم، وأظهر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، العديد من المارة ومستعملي المترو الذين لم يستطيعوا الخروج من محطة مترو الأنفاق في الدائرة الباريسية الـ19.

كما لم تتمكن القطارات من التوقف عند محطة جوردان الواقعة على خط المترو رقم 11.


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