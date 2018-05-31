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يلدريم يؤكد: انسحاب إرهابيي "ب ي د" من غرب الفرات سيطبق لا محالة في شرقه

الخميس 31/مايو/2018 - 03:43 م
يلدريم يؤكد: انسحاب إرهابيي ب ي د من غرب الفرات سيطبق لا محالة في شرقه
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أسماء العزب
 
أكد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلديرم، أن سيناريو انسحاب إرهابيي "ب ي د" من غرب الفرات في سوريا، سيطبق لا محالة في شرقه أيضا.

وأضاف "يلدريم"، خلال تصريحاته اليوم، أن إصرار تركيا في موضوع مدينة منبج، دفعهم الأمريكيين إلى القول "تعالوا لنجلس ونبحث هذا الموضوع".

ومن المتوقع أن يتم تطبيق الاتفاق التقني لانسحاب تنظيم "ب ي د بي كا كا" الإرهابي من مناطق غربي نهر الفرات (شمالي سوريا)، بعد 4 يونيو المقبل.

المزيد عن: غرب الفرات شرق سوريا تطبيقه بن علي يلديرم انسحاب ارهابي ب ي د
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