يلدريم يؤكد: انسحاب إرهابيي "ب ي د" من غرب الفرات سيطبق لا محالة في شرقه



ومن المتوقع أن يتم تطبيق الاتفاق التقني لانسحاب تنظيم "ب ي د بي كا كا" الإرهابي من مناطق غربي نهر الفرات (شمالي سوريا)، بعد 4 يونيو المقبل.





أكد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلديرم، أن سيناريو انسحاب إرهابيي "ب ي د" من غرب الفرات في سوريا، سيطبق لا محالة في شرقه أيضا.وأضاف "يلدريم"، خلال تصريحاته اليوم، أن إصرار تركيا في موضوع مدينة منبج، دفعهم الأمريكيين إلى القول "تعالوا لنجلس ونبحث هذا الموضوع".