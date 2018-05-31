حسن شرارة يقود اوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية في السهرات الرمضانية

يقدم اوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية حفل بقيادة سوليست الفيولينة الدكتور حسن شرارة، بمشاركة فرقة سداسي شرارة و اوركسترا شباب مركز تنمية المواهب ذلك في التاسعة والنصف مساء الأحد 3 يونيو لموفق 18 رمضان علي مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

يتضمن البرنامج مختارات من اهم المؤلفات المصرية لـ سيد درويش، شحاتة افندي وعطية شرارة، منها "ليالي الإسكندرية، رقصة اسكندراني، لونجا رقصة الفراشة، من قلبي، ليالي المنصورة، الحلوة دي ، بولكا شحاته".

الجدير بالذكر ان اوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتورة نيفين المحمودى ، قدم الاوركسترا العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى العديد من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم .

اما حسن شرارة ولد في محافظة القاهرة في عام 1949، بدأ دراسة الفيولينة مع والده الفنان عطية شرارة منذ التاسعة من عمره.

درس الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفتوار) منذ عام 1959 مع العديد من الخبراء الأجانب ظهر لأول مرة على المسرح في دار الأوبرا القديمة عام 1969. تخرج من معهد الكونسرفتوار عام 1971 وكان أول دفعته بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف.

وفي عام 1974 حصل على الدكتوراه من كونسرفتوار تشاكوفسكى بتقدير امتياز شغل عدة مناصب بالكونسرفتوار من معيد إلى مدرس إلى أستاذ مساعد إلى أستاذ ثم رئيس قسم الوتريات ثم عميد المعهد خلال الفترة من 1991 إلى 1997، وكان أول عميد للمعهد من خريجيه، قام بالتدريس لعدد كبير من الطلاب داخل مصر وخارجها.