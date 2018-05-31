شرطة النقل تعيد حقيبة عثر عليها بمحطة الضواحي إلى مالكها

نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات في إعادة حقيبة إلى مالكها، عثر عليها برصيف سكة حديد الضواحي.





البداية أثناء مرور الخدمات الأمنية المعينة بأرصفة محطة سكك حديد الضواحى، تم العثور على حقيبة، وبعد التأكد من سلامتها باستخدام عنصر الكشف عن المفرقعات، وبفحصها للإستدلال على مالكها تبين أن بداخلها مبلغ مالى قدره 21900 جنيه، بعض الأوراق وشهادات علمية باسم أحد المواطنين.





وعلى الفور تم إجراء التحريات اللازمة للإستدلال على مالكها حيث توصلت الجهود إلى مالك الحقيبة المواطن ع . إ . م، 43 سنة، والذى أدلى بأوصافها وسلمت له بكامل محتوياتها .





وأبدى المذكور امتنانه ووجه الشكر لرجال الشرطة على الأمانة والجهد المبذول فى إعادة المفقودات الخاصة به.



