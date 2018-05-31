أكتوبر المقبل.. تسليم مركز خدمة المستثمرين في قنا بقيمة 78 مليون جنيه

تفقد محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الأعمال الإنشائية التي تجري بمركز خدمة المستثمرين بمحافظة قنا بمنطقة مجمع المواقف بمدينة قنا والذي يقع علي مساحة 4 ألاف متر ومكون من ثلاث طوابق بتكلفة إجمالية حوالي 78 مليون جنيه.



وأشار الى أنه تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ أعمال الإنشاء والتي من المقرر أن تنتهي خلال شهر أكتوبر القادم ويُعد هذا المركز من اكبر مراكز خدمة المستثمرين علي مستوي جنوب الصعيد.



