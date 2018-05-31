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تعرف على سعر وموعد طرح سيارة أودي Q8

الخميس 31/مايو/2018 - 03:32 م
تعرف على سعر وموعد طرح سيارة أودي Q8
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تستعد شركة أودي الألمانية للكشف عن سيارة "Q8 رسمياً في 5 يونيو القادم، بحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم.

ومن المتوقع أن تطرح الشركة الألمانية هذه السيارة بمظهر جديد وأنيق شبيه بتصميم سيارات "Q8 Sport" مع بعض التعديلات على شبك الواجهة الأمامي والمصابيح الخلفية.

كما يتوقع أن تظهر هذه السيارة بعدة نماذج، أحدها مزود بمحركات ديزل بـ 6 أسطوانات، ونموذج آخر بمحركات بنزين من 8 أسطوانات، وثالث بمحرك هجين.

وسعر السيارة الرسمي، أعلنت أودي أن السيارة ستطرح بسعر يبدأ من 67 ألف دولار( أي ما يعادل مليون و 140 ألف جنيه مصري تقريباً).
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