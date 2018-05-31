شيخ الأزهر يوضح سبب عدم وجود امرأة من بين الرسل (فيديو)

كشف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، سبب عدم وجود امرأة من بين الرسل.



وأوضح "الطيب"، خلال حواره ببرنامج "الإمام الطيب" على فضائية "أبوظبي"، اليوم الخميس، أن من شروط النبوة الأمانة في النقل والتبليغ، وهذه صفات من الله سبحانه وتعالى يزودهم بها وتعرف عنه منذ صغره، والصدق فلا يمكن أن يرسل الله كذاب، وألا يكون مريض بمرض ينفر الناس عنه، حيث أن مهمة الرسل أن يغشى الناس ويتصل بهم، ويشترط فيه أن يكون به الحد الأدنى من الجمال وألا يكون منفر، ولايزعج البشر، وهذا من الألطاف الإلهية حتى لا يكون للناس عذرًا بعدم الإمان بالرسول.



وتابع، ومن شروط النبوة أيضًا الذكورة، أي أن يكون النبي ذكر، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: " وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"، والعلماء قالوا أن وظيفة النبوة هي وظيفة كد ومثابرة ومواصلة الليل والنهار، وتحتاج لمواصلة الرسالة، والمرأة قد تكون متزوجة وحامل أو مُرضع، والعادات التى تعتري النساء أيضًا، معقبًا: "هناخد أجازة من تبليغ الرسالة، فظروف وطبيعة المرأة تتعارض مع مقصود النبوة وهو مواصلة توصيل الرسالة ليلًا ونهارًا، وهذا لايعتبر عيبًا".

