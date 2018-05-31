10 مليون جنيه لتأمين مداخل دمياط بالكاميرات

خاطب الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، مسئولى الشركة المتولية أعمال توريد وتركيب كاميرات المراقبة بنطاق المحافظة بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال، حيث أعطى المحافظ مهلة للشركة حتى يوم 8 من شهر يونيو المقبل ليتم بدء التشغيل التجريبى يوم 10 يونيو.



ولقد أوضح المحافظ في تصريحات له اليوم الخميس، أن تلك الكاميرات التى بلغت تكلفتها ١٠ مليون جنيه ستقوم بتأمين مداخل المحافظة الأربعة بالإضافة إلى تأمين كافة المنشآت الحيوية وايضا تستخدم للكشف عن لوحات سيارات المسروقة