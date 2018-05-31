ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

10 مليون جنيه لتأمين مداخل دمياط بالكاميرات

الخميس 31/مايو/2018 - 03:34 م
10 مليون جنيه لتأمين مداخل دمياط بالكاميرات
صورة أرشيفية
طباعة
هند الشيال
 
خاطب الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، مسئولى الشركة المتولية أعمال توريد وتركيب كاميرات المراقبة بنطاق المحافظة بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال، حيث أعطى المحافظ مهلة للشركة حتى يوم 8 من شهر يونيو المقبل ليتم بدء التشغيل التجريبى يوم 10 يونيو.

ولقد أوضح المحافظ في تصريحات له اليوم الخميس، أن تلك الكاميرات التى بلغت تكلفتها ١٠ مليون جنيه ستقوم بتأمين مداخل المحافظة الأربعة بالإضافة إلى تأمين كافة المنشآت الحيوية وايضا تستخدم للكشف عن لوحات سيارات المسروقة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
رومانيا - أساسي
x
16:00
تشيلي - أساسي
لوكسمبرج - أساسي
x
20:00
السنغال - أساسي
المغرب - أساسي
x
20:00
أوكرانيا - أساسي
سلوفاكيا - أساسي
x
20:45
هولندا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/31/2018 3:50:31 PM