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ضبط عامل نصب على مواطنين في 445 ألف جنيه بزعم تخصيص أراض لهم بالغربية

الخميس 31/مايو/2018 - 03:29 م
ضبط عامل نصب على مواطنين في 445 ألف جنيه بزعم تخصيص أراض لهم بالغربية
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هبة عبد الحفيظ
 
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية بزعم تخصيص قطع أراضى لهم.

تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من 4 مواطنين، بقيام المدعو عمر . س . ع - بالحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 445 ألف جنيه، نظير تخصيص قطع أراضى مبانى لهم بمحافظة الإسكندرية ، ولم يفى بما وعد به وإمتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها.

أكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام المدعو عمر . س . ع – مواليد 1967 - عامل - ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانى طنطا بالغربية، سبق اتهامه والحكم عليه فى 29 قضية "نصب، خيانة أمانة ، شيك، بإدعاء نفوذاً وعلاقات بالمسئولين بالجهات الحكومية منتحلاً صفة مستشار بإحدى الوزارات، على خلاف الحقيقة، وطلب وحصل من الشاكيين على مبالغ مالية بلغت جملتها 445 ألف جنيه، نظير تخصيص قطع أراضى مبانى لهم بمحافظة الإسكندرية ولم يفى بما وعد به وإمتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تبين أن المتهم المذكور محبوس على ذمة قضية " تبديد " وبالعرض على النيابة العامة قررت إستخراج المتهم من محبسه لسؤاله فيما هو منسوب إليه .. وفى وقت لاحق تم إستخراج المتهم من محبسه وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام إحتياطياً على ذمة التحقيقات عقب إخلاء سبيله فى القضية المحبوس على ذمتها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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