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تعرف على انتخابات النقابات العمالية بالفيوم

الخميس 31/مايو/2018 - 03:30 م
تعرف على انتخابات النقابات العمالية بالفيوم
صورة أرشيفية
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ريهام على
 
أجريت الانتخابات العمالية في 9 لجان بالفيوم منها مصنع الغزل، الشركة المصرية للأملاح والمعادن، النيابات والمحاكم، مصنع السكر، الاتصالات، التأمين الصحي، مطاحن مصر الوسطي، هيئة البريد وذلك بإشراف لجنة عليا برئاسة المستشار عبد الله السيد وتضم وليد عبد الرحمن الإمام مدير عام القوي العاملة بأمانة سر على أبو الحسن وكيل المديرية.

فازت 3 لجان بالتزكية هى العلوم الصحية، الخدمات الصحية، البناء والأخشاب بمراكزها المحافظة عدا مركز يوسف الصديق، ولم تجرى الانتخابات بلجنة مرفق الإسعاف لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأجريت الانتخابات لاختيار ممثلي العمال في مجلس إدارة كل من مطاحن مصر الوسطي ومصنع الغزل.

وعقدت 9 لجان وافدة للتصويت علي مرشحين ليسوا من الفيوم وذلك في كل من حليج الأقطان بالفيوم وطامية، الشركة الشرقية للدخان، الهيئة العامة لقصور الثقافة، شركة المقاولات مختار إبراهيم، النيابة الإدارية، شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، شركة النيل العامة للطرق والكباري، شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، المجلس الأعلى للآثار التي فازت بالتزكية.


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