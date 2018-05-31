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لجنة التوطين بنجران تواصل حصر وظائف السفر والسياحة

الخميس 31/مايو/2018 - 03:27 م
لجنة التوطين بنجران تواصل حصر وظائف السفر والسياحة
أرشيفية
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الفجر السعودي
 

تنفيذًا لما أقرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بقصر العمل في بعض الأنشطة على السعوديين والسعوديات، تواصل لجنة التوطين بمنطقة نجران، حصر الفرص الوظيفية في وكالات السفر والسياحة بالمنطقة، بوصفها من الأنشطة المستهدفة بالتوطين بنسبة 100%.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمين عام لجنة التوطين بمنطقة نجران، أن وكالات السفر والسياحة ودور الإيواء من الأنشطة المستهدفة بالتوطين، داعيًا أصحاب المحال للتعاون وسرعة التجاوب وتوظيف الشباب السعودي، دعمًا لسعودة السوق بالكوادر الوطنية، تفاديًا لضبط المخالفات بحق المخالفين.

كما أشار إلى أن قرار توطين وكالات السفر والسياحة سيطبق بداية شهر ذي القعدة المقبل.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قررت، الإثنين الماضي، قصر العمل في 12 نشاطًا على السعوديين والسعوديات في مجالات تجارية متنوعة.

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