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زحام في انتخابات العاملين بميناء دمياط

الخميس 31/مايو/2018 - 03:23 م
زحام في انتخابات العاملين بميناء دمياط
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هند الشيال
 
شهدت هيئة ميناء دمياط، اليوم الخميس، إقبال متزايد من العاملين، للإدلاء بأصواتهم في إنتخابات اللجنة النقابية للعاملين بهيئة الميناء لإختيار مجلس إدارة اللجنة.

كما تابع اللواء بحري أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، العملية الإنتخابية لعدم حدوث مشاكل، ومتابعة سير الإنتخابات بصورة هادئة دون مشاكل، كما تابع تجهيز أماكن الفرز لبدء فرز الإصوات وإعلان النتائج على أن يتم إعادة تجميع الأصوات أكثر من مرة.
زحام في انتخابات العاملين بميناء دمياط
زحام في انتخابات العاملين بميناء دمياط
زحام في انتخابات العاملين بميناء دمياط
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