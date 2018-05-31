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مصرع طفلة بالفيوم تناولت "سم فئران" بالخطأ

الخميس 31/مايو/2018 - 03:22 م
مصرع طفلة بالفيوم تناولت سم فئران بالخطأ
صورة أرشيفية
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ريهام على
 
لقيت طفلة مصرعها بقرية سنهور التابعة لمركز سنورس بالفيوم، إثر تناولها مبيد حشرى "سم فئران" عن طريق الخطأ.

تبلغ للواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، من مركز شرطة سنورس، بوصول طفله تدعى "ياسمين. ع.ع" الى مستشفى فيديمين المركزى دائرة مركز شرطة سنورس عاما، ومقيمة سنهور القبلية دائرة المركز ( جثة هامدة ) إدعاء تناول مادة سامة.

وبسؤال والده الطفلة وعمها عويس عشرى، يقيمان بذات الناحية أقرا ان الطفلة تناولت المبيد الحشرى "سم فئران " عن طريق الخطأ وتوفيت في الحال، ولم يتهما احد في ذلك.

وبالكشف الطبى على جثة الطفلة بمعرفة مفتش الصحة، تبين ان الوفاه نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية على أثر تناول مادة سامة ولا توجد شبه جنائية في الوفاه.

كلفت غدارة البحث الجنائى التحرى حول الواقعة وظروف ملابساتها.
تحرر لمحضر رقم 3078 2018 أدارى مركز شرطة سنورس، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.


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