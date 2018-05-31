ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الرئيس اللبناني يبحث مع وزير الداخلية وضع حد للانفلات الأمني فى بعلبك والهرمل

الخميس 31/مايو/2018 - 03:21 م
الرئيس اللبناني يبحث مع وزير الداخلية وضع حد للانفلات الأمني فى بعلبك والهرمل
ميشال عون
طباعة
وكالات
 

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أنه سيعقد اجتماعات مكثفة وعاجلة مع القيادات السياسية والأمنية، لوضع حد للفوضى وحالة الانفلات الأمنى التى تعانى منها منطقة (بعلبك – الهرمل) فى أسرع وقت ممكن.

 

 وأشار الرئيس اللبناني، خلال لقائه مع وزير الداخلية نهاد المشنوق ومحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر - إلى أنه سيتابع الوضع عن كثب مع رئيس الحكومة سعد الحريرى عقب عودته من الخارج، وقيادة الجيش اللبنانى، وقوى الأمن الداخلى، وأعضاء مجلس الدفاع الأعلى والتيارات والأحزاب السياسية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

 

وتعانى محافظة "بعلبك – الهرمل" من حالة إنفلات أمنى وهو الأمر الذى دعا المسئولين اللبنانيين والقيادات السياسية الفاعلة للتحرك بهدف ضبط الأوضاع واستعادة الاستقرار.

 

وقام وزير الداخلية والمحافظ باستعراض الأوضاع الأمنية مع الرئيس اللبنانى، خاصة فى ضوء التقارير الأمنية الواردة من منطقة البقاع بصورة عامة.

 

وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق فى تصريحات عقب الاجتماع إنه تم إطلاع رئيس الجمهورية على أجواء مدينة بعلبك ومحيطها، واصفا إياها بأنها (مأسوية وغير منطقية وغير عادلة بالنسبة إلى جميع المواطنين المقيمين)، مشيرا إلى أنه، وبصورة يومية، هناك أنباء عن "بؤر توتر" تعرض حياة المدنيين وأعمالهم الاقتصادية للخطر.

 

وأعرب "المشنوق" عن ثقته فى أن العماد ميشال عون سيتخذ ما يلزم من اجراءات من شأنها الوصول إلى نتائج تعيد الاستقرار للمواطنين فى المنطقة وتتيح لهم الحياة الكريمة الآمنة، مؤكدا أنه لا توجد مناطق لا تستطيع الدولة اللبنانية دخولها وفرض السيطرة عليها، وأن ضبط الأوضاع سيتم فى أعقاب ترتيب الإجراءات العسكرية والأمنية التى يتم الاتفاق عليها مع قيادة الجيش اللبنانى وقوى الأمن الداخلى والقوى الأمنية الأخرى.

 

المزيد عن: ميشال عون بعلبك والهرمل الرئيس اللبناني الانفلات الأمن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
رومانيا - أساسي
x
16:00
تشيلي - أساسي
لوكسمبرج - أساسي
x
20:00
السنغال - أساسي
المغرب - أساسي
x
20:00
أوكرانيا - أساسي
سلوفاكيا - أساسي
x
20:45
هولندا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/31/2018 3:50:31 PM