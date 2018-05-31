في اليوم الخامس عشر.. حضري هذا المشروب على مائدتك الرمضانية
الخميس 31/مايو/2018 - 02:21 م
إليكِ عزيزتي طريقة تحضير ميلك شيك التمر لتحضيره على مائدتك الرمضانية في اليوم الخامس عشر من الشهر الفضيل:-
مقادير ميلك شيك التمر:
نصف كوب تمر منزوع النواة
نصف كوب من اللبن أو الحليب الكامل الدسم
ملعقتين طعام كريمة كثيفة
ملعقتين طعام عسل (اختياري)
طريقة تحضير ميلك شيك التمر:
قومي بإزالة بذور التمر إن وجدت، وضعي جميع المكونات في الخلاط لمدة دقيقتين حتى تحصلي على قوام سلس.
اسكبي المشروب في كاسات للتقديم وقدميه لعائلتك باردة ليتمتعوا بمذاقه المنعش.
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