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في اليوم الخامس عشر.. حضري هذا المشروب على مائدتك الرمضانية

الخميس 31/مايو/2018 - 02:21 م
في اليوم الخامس عشر.. حضري هذا المشروب على مائدتك الرمضانية
ميلك شيك التمر
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إليكِ عزيزتي طريقة تحضير ميلك شيك التمر لتحضيره على مائدتك الرمضانية في اليوم الخامس عشر من الشهر الفضيل:-

مقادير ميلك شيك التمر:
نصف كوب تمر منزوع النواة
نصف كوب من اللبن أو الحليب الكامل الدسم
ملعقتين طعام كريمة كثيفة
ملعقتين طعام عسل (اختياري)

طريقة تحضير ميلك شيك التمر:
قومي بإزالة بذور التمر إن وجدت، وضعي جميع المكونات في الخلاط لمدة دقيقتين حتى تحصلي على قوام سلس.
اسكبي المشروب في كاسات للتقديم وقدميه لعائلتك باردة ليتمتعوا بمذاقه المنعش.
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