في اليوم الخامس عشر.. حضري هذا المشروب على مائدتك الرمضانية

إليكِ عزيزتي طريقة تحضير ميلك شيك التمر لتحضيره على مائدتك الرمضانية في اليوم الخامس عشر من الشهر الفضيل:-





مقادير ميلك شيك التمر:

نصف كوب تمر منزوع النواة

نصف كوب من اللبن أو الحليب الكامل الدسم

ملعقتين طعام كريمة كثيفة

ملعقتين طعام عسل (اختياري)





طريقة تحضير ميلك شيك التمر:

قومي بإزالة بذور التمر إن وجدت، وضعي جميع المكونات في الخلاط لمدة دقيقتين حتى تحصلي على قوام سلس.

اسكبي المشروب في كاسات للتقديم وقدميه لعائلتك باردة ليتمتعوا بمذاقه المنعش.