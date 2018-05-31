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"خدمات ومنتجات "الأكثر تدولًا في البورصة بقيمة 1.2 مليار جنيه

الخميس 31/مايو/2018 - 02:22 م
خدمات ومنتجات الأكثر تدولًا في البورصة بقيمة 1.2 مليار جنيه
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عبد الرحمن العويسي
 

تصدر قطاع " خدمات و منتجات صناعية و سيارات " قائمة القطاعات الأكثر تداولًا في البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع ، بنسبة 39.19% محققًا 1.297 مليار جنيه ، وجاء في المرتبه الثانية  قطاع " اتصالات " بنسبة 23.57% بقيمة 780.4 مليون جنيه .

واحتل قطاع " البنوك " المرتبة الثالثة بنسبة 13.90% بقيمة 460.1 مليون جنيه، ثم قطاع " منتجات منزلية و شخصية " في المرتبة الرابعة بنسبة 6.04% بقيمة تداول بلغ 200.1 مليون جنيه، وفي المرتبة الخامسة  جاء قطاع "العقارات " بنسبة 5.53% بقيمة تداول بلغت نحو 183.1 مليون جنيه .
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