"خدمات ومنتجات "الأكثر تدولًا في البورصة بقيمة 1.2 مليار جنيه





تصدر قطاع " خدمات و منتجات صناعية و سيارات " قائمة القطاعات الأكثر تداولًا في البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع ، بنسبة 39.19% محققًا 1.297 مليار جنيه ، وجاء في المرتبه الثانية قطاع " اتصالات " بنسبة 23.57% بقيمة 780.4 مليون جنيه .





واحتل قطاع " البنوك " المرتبة الثالثة بنسبة 13.90% بقيمة 460.1 مليون جنيه، ثم قطاع " منتجات منزلية و شخصية " في المرتبة الرابعة بنسبة 6.04% بقيمة تداول بلغ 200.1 مليون جنيه، وفي المرتبة الخامسة جاء قطاع "العقارات " بنسبة 5.53% بقيمة تداول بلغت نحو 183.1 مليون جنيه .