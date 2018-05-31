تفاصيل الحلقة الـ 15 من مسلسل "رسايل"

جاءت أحداث الحلقة الـ 15 من مسلسل رسايل تحت اسم "كل سنة وانت طيب"، فى إطار مشوق بعد مقابلة مى عزالدين "هالة" داليا منصور "راندا البحيرى"، وأخبرتها أنها تعرفها جيدا، وأن سامح الخربوتلى "أحمد حاتم" قد أرسلها لها، وقامت هالة بالتحدث مع داليا والتي اخبرتها عن الأحلام التى يظهر لها سامح فيها لتقوم بحل بعض الأزمات الخاصة به بينما هو في غيبوبة.





بدأت "داليا" بإخبار "هالة" حقيقة علاقتها بسامح، والتي بدأت يوم أن قررت أن تقوم بعمل عيد ميلاد لزوجها الذى يعمل في الحسابات بشركة سامح، ومن ثم بدأ يطاردها لتقوم بطلب الطلاق من زوجها لتتمكن من أن تتزوجه، وقام سامح بالعديد من الألاعيب ليقنعها بإتمام الطلاق، فعرض على زوجها مبلغ كبير ومنصب أعلى ليقوم بتركها.





ولكنهم حاولوا الوقوف في وجهه ولكنهم فشلوا في ذلك، وقام زوجها بتطليقها خوفا منه عليها، ومن بعدها بدأت رحلتها هى وسامح الذى رفض أن يتزوجها، وأبقى علاقتهما سرية بعد أن اشترى لها منزلا وقام بفتح حساب بنكى باسمها.





تسافر "داليا" و"سامح" إلى "كوالالمبو"، ومر وقت قصير حتى بدأ سامح بالشعور بالملل منها، وقام بتغيير معاملته معها، والذى بدوره رفض جميع طرقها للتواصل معه، إلى أن أخبرته أنها حامل، مما جعله عصبى جدا وأخبرها انه عليها أن تقتل الجنين، بالرغم من جميع محاولاتها معه لإلغاء هذه الفكرة .





وأثناء قيام داليا بكتابة جواب له تخبره فيه أنها ستبتعد عن حياته وتحتفظ بالجنين، تلقت اتصال تليفونى والتى عرفت منه الحادثة التى قام بها، ومن يومها وهى تقوم بزيارته يوميا في العناية المركزة.





وانتهت احداث الحلقة مع تأكيد هالة لـ "داليا" أن "سامح" يريدها أن تحتفظ بالجنين، ولذلك قام بإرسالها لها.





المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك فى بطولته مى عز الدين، وخالد سليم، ورامز أمير، وأحمد سعيد عبد الغنى، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحسن منصور، وأحمد حاتم، والعديد من الوجوه الجديدة.