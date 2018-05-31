حضري شوربة البازلاء على مائدتك الرمضانية

المقادير

3 كوب بازلاء

1 كوب كريمة طبخ سائلة

1 جزر

2 بصل متوسطة الحجم

1 لتر ماء

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل ابيض





طريقة التحضير

- بعد غسل حبوب البازلاء جيدا نضعها في قدر ونضيف اليها كمية الماء وندعها على نار متوسطة

- نقطع البصل والجزر الى مكعبات متوسطة ونضيفهم الى البازلاء وندعهم ربع ساعة تقريبا الى ان ينضج الجزر تماما

- بعد التاكد من ان الخضراوات اصبحت ناضجة نخفقها بالخلاط الى ان تصبح صوص

- نعيد القدر الى النار المتوسطة ونضيف الملح والفلفل الابيض الى شوربة البازلاء ونحرك المكونات جيدا

- نضيف الزبدة وكريمة الطبخ الى شوربة البازلاء ونستمر بالتحريك الى ان تمتزج المكونات جيدا

- عندما تصل شوربة البازلا للكثافة المطلوبة نسكبها في اطباق وتصبح جاهزة للتقديم