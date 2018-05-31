حضري شوربة البازلاء على مائدتك الرمضانية
الخميس 31/مايو/2018 - 02:12 م
المقادير
3 كوب بازلاء
1 كوب كريمة طبخ سائلة
1 جزر
2 بصل متوسطة الحجم
1 لتر ماء
1 ملعقة كبيرة زبدة
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل ابيض
طريقة التحضير
- بعد غسل حبوب البازلاء جيدا نضعها في قدر ونضيف اليها كمية الماء وندعها على نار متوسطة
- نقطع البصل والجزر الى مكعبات متوسطة ونضيفهم الى البازلاء وندعهم ربع ساعة تقريبا الى ان ينضج الجزر تماما
- بعد التاكد من ان الخضراوات اصبحت ناضجة نخفقها بالخلاط الى ان تصبح صوص
- نعيد القدر الى النار المتوسطة ونضيف الملح والفلفل الابيض الى شوربة البازلاء ونحرك المكونات جيدا
- نضيف الزبدة وكريمة الطبخ الى شوربة البازلاء ونستمر بالتحريك الى ان تمتزج المكونات جيدا
- عندما تصل شوربة البازلا للكثافة المطلوبة نسكبها في اطباق وتصبح جاهزة للتقديم
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