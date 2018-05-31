تباين الأسهم الدولارية بختام تعاملات اليوم





حققت الأسهم الدولارية أداء متباين خلال ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع ، حيث جرت التداولات على 10 ورقات مالية, حيث استقرت 7 ورقات فحين تراجعت ورقتان وارتفعت ورقة ، حيث بلغ إجمالي قيمة التداولات 12.5 مليون دولار بتداول 716.6 ألف ورقة ماليه منفذة على 159 عملية برأسمال سوقي 49.4 مليون دولار.





بينما أرتفع سهم " النعيم القابضة للاستثمار " بنسبة 2.08% محققاً 0.49 دولار.





فحين تراجعت أسهم كلاً من " القابضة المصرية الكويتية " بنسبة 0.85% محققاً 1.17 دولار،" المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) " بنسبة 1.07% محققاً 9.22 دولار





واستقر سهم" بنك الشركة المصرفية العربية الدولية " تلاه " بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار " وسهم "عبر المحيطات للسياحة" ، تلاه "البنك المصري الخليجى "،" الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف "،" العرفة للاستثمارات والاستشارات "،"الحفر الوطنية"