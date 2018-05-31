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تباين الأسهم الدولارية بختام تعاملات اليوم

الخميس 31/مايو/2018 - 02:18 م
تباين الأسهم الدولارية بختام تعاملات اليوم
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عبد الرحمن العويسي
 

حققت الأسهم الدولارية أداء متباين خلال ختام  تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع ، حيث جرت التداولات على 10 ورقات مالية, حيث استقرت 7 ورقات فحين تراجعت ورقتان وارتفعت ورقة  ، حيث بلغ إجمالي قيمة التداولات 12.5 مليون دولار بتداول 716.6 ألف ورقة ماليه منفذة على 159 عملية برأسمال سوقي  49.4 مليون دولار. 

بينما أرتفع سهم " النعيم القابضة للاستثمار " بنسبة 2.08% محققاً 0.49 دولار.

فحين تراجعت أسهم كلاً من " القابضة المصرية الكويتية " بنسبة 0.85% محققاً 1.17 دولار،" المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) " بنسبة 1.07% محققاً 9.22 دولار

واستقر سهم" بنك الشركة المصرفية العربية الدولية " تلاه " بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار " وسهم "عبر المحيطات للسياحة" ، تلاه "البنك المصري الخليجى "،" الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف "،" العرفة للاستثمارات والاستشارات "،"الحفر الوطنية"
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