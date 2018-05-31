خادم الحرمين يستقبل أمراء المناطق في قصر السلام بجدة





استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، حيث تناول الجميع طعام السحور مع خادم الحرمين الشريفين.





من جهة أخرى استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام بجدة، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الثلاثاء الماضي أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق بمناسبة اجتماعهم السنوي الخامس والعشرين، وهم الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وجلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.





واطلع خادم الحرمين الشريفين خلال اللقاء على أبرز الموضوعات، التي تناولها الاجتماع الخامس والعشرون لأمراء المناطق.





وقد أوصى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أصحاب السمو أمراء المناطق بتقوى الله عز وجل والاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين ومتابعة أحوالهم وتلمس احتياجاتهم والاجتهاد في إنجازها بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.





حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداوود.



