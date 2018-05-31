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زين الدين زيدان.. 9 ألقاب في موسمين ونصف مع ريال مدريد

الخميس 31/مايو/2018 - 02:17 م
زين الدين زيدان.. 9 ألقاب في موسمين ونصف مع ريال مدريد
زيدان
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الفجر الرياضي
 

حقق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني 9 ألقاب خلال قيادته للفريق الملكي في موسمين ونصف فقط.

وخاض زيدان مع ريال مدريد 149 مباراة، نجح في تحقيق الفوز في 104 مباراة، وحصل زيدان على 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا محققا رقما قياسيا، كما توج بلقب دوري إسباني، وسوبر إسباني، ولقبين كأس عالم للأندية، ولقبين للسوبر الأوروبي.

وكان زين الدين زيدان المدير قد أعلن رحيله عن تدريب ريال مدريد في مؤتمر صحفي عقده اليوم بشكل مفاجيء.

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