القبض على عاطل سرق 100 ألف جنيه من سيارة مقاول بالتجمع الأول

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على عاطل يحمل جنسية عربية سرق 100 ألف جنيه من سيارة مقاول في التجمع الأول.





تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من المدعو إبراهيم حسن سلامة نهيان، 31 سنة، مقاول ومقيم دائرة القسم، أنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالي 100 ألف جنيه من البنك واستقلاله السيارة ملكه رقم "ب د هـ 485" ماركة تويوتا كورلا بيضاء اللون توقف أمام أحد المحلات دائرة القسم، لشراء بعض الاحتياجات وعقب عودته اكتشف كسر الزجاج الأمامي الأيمن للسيارة وسرقة المبلغ المالي.





انتقل على الفور الضباط بوحدة مباحث القسم وبصحبتهما القوة المرافقة، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها تحمل أرقام ل هـ أ 9145 ماركة هيونداي النترا.





وبإعداد الأكمنة اللازمة بمداخل ومخارج الدائرة أسفرت عن ضبط السيارة وقائدها وتبين أنه يدعى عدنان علي عجيل العمري، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، 50 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة المعادي وله عنوان آخر بشقة مستأجرة دائرة القسم، وضبط بحوزته مبلغ مالي 100 ألف جنيه المستولي عليها.





بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب التتبع وكسر الزجاج، وأضاف بقيامه باستئجار السيارة المشار إليها بتفتيش الشقة سكنه الكائنة بدائرة القسم عثر بداخلها على مبلغ مالي 10 آلاف جنيه جاري مناقشته عن مصدره.





باستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة.





تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.