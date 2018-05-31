مد أجل الحكم على 4 متهمين بقتل 4 مواطنين بالتبين لـ24 يونيو
الخميس 31/مايو/2018 - 02:15 م
مـروة هيـكل
قررت محكمة جنايات القاهرة مد أجل الحكم على 4 متهمين بقتل 4 مواطنين بالتبين لحلسة 24 يونيو المقبل، لاستكمال المداولة.
كانت المحكمة قد أحالت فى جلستها السابقة أوراق 4 متهمين بجميع الأراء لفضيلة المفتى لاستطلاع رأيه فى إعدام المتهمين، لاتهامهم بقتل 4 مواطنين بالتبين.
صدر القرار برئاسة المستشار حمادة شكرى وبعضوية المستشارين ناصر بربرى وأسامة محمد على وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل.
وأسندت النيابة للمتهم محمود صابر عبد الكريم، 25 سنة، عامل، بقتل المجنى عليهما أحمد حامد عبد الغنى ونجله محمد، وقيام المتهمين صبرى أبو سريع عبد العزيز، 32 سنة، سائق، وحامد أحمد حامد، 28 سنة، سائق، وأحمد فتحى محمد، هارب، بقتل المجنى عليه عبد الرحمن صابر عبد الكريم وقيام المتهم حامد أحمد حامد بقتل أحمد محمد عبد المنعم بالخطأ.
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