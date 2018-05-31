مد أجل الحكم على 4 متهمين بقتل 4 مواطنين بالتبين لـ24 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة مد أجل الحكم على 4 متهمين بقتل 4 مواطنين بالتبين لحلسة 24 يونيو المقبل، لاستكمال المداولة.





كانت المحكمة قد أحالت فى جلستها السابقة أوراق 4 متهمين بجميع الأراء لفضيلة المفتى لاستطلاع رأيه فى إعدام المتهمين، لاتهامهم بقتل 4 مواطنين بالتبين.





صدر القرار برئاسة المستشار حمادة شكرى وبعضوية المستشارين ناصر بربرى وأسامة محمد على وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل.



