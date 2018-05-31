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البورصة تحقق أجمالى تداولات 3.4 مليار جنيه خلال تعاملات اليوم

الخميس 31/مايو/2018 - 02:14 م
البورصة تحقق أجمالى تداولات 3.4 مليار جنيه خلال تعاملات اليوم
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عبد الرحمن العويسي
 

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال ختام تعاملاتها اليوم الخميس،  نهاية تعاملات الأسبوع ، نحو 3.466 مليار جنيه من خلال التداول على أسهم 189 شركة، حيث أرتفع 23 شركة ،وأنخفض 129، وأستقرار 37 ، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 391.7 مليون سهم، من خلال تنفيذ 39.2 ألف صفقة .    

واستحوذ التعامل على الأسهم داخل المقصورة على النصيب الأكبر من التداولات مسجلًا 3.401 مليار جنيه، فحين أستحواز المتعاملون الرئيسيون على 89.6 مليون جنيه ، وبلغت قيمة التداول على الأسهم خارج المقصورة نحو 3.311 مليار جنيه .
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