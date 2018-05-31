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تشييع جثماني شهيدي الواجب "الفود" و"مجربي" بصامطة (صور)

الخميس 31/مايو/2018 - 02:08 م
تشييع جثماني شهيدي الواجب الفود ومجربي بصامطة (صور)
أرشيفية
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الفجر السعودي
 

أدت جموع المصلين يتقدمهم محافظ صامطة محمد بن ناصر بن لبده، صلاة الميت على جثماني شهيدي الواجب الرقيب أول حسن الفود، ووكيل الرقيب طاهر مجربي.

واستشهد "مجربي"، و"الفود" وهما من منسوبي القوات المسلحة، خلال مشاركتهما في الدفاع عن الوطن والدين بالحد الجنوبي.

وقال محافظ صامطة إن الشهيدين فاضت أرواحهما في ميدان العز والكرامة، فداء للدين والوطن، متضرعاً للمولى عز وجل أن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

من جهتهم، عبرت أسرتي الشهيدين عن فخرهم واعتزازهم باستشهادهما في خلال تأديتهما لواجباتهما النبيلة بالحد الجنوبي، مع غيرهما من أبطال المملكة.

تشييع جثماني شهيدي الواجب "الفود" و"مجربي" بصامطة (صور)
تشييع جثماني شهيدي الواجب "الفود" و"مجربي" بصامطة (صور)
تشييع جثماني شهيدي الواجب "الفود" و"مجربي" بصامطة (صور)
تشييع جثماني شهيدي الواجب "الفود" و"مجربي" بصامطة (صور)
تشييع جثماني شهيدي الواجب "الفود" و"مجربي" بصامطة (صور)
المزيد عن: مجربي شهيدي الواجب تشييع جثماني بصامطة الفود الصلاة
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