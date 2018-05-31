اليوم.. "المحامين" تكرم الشهيد أحمد المنسي في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان
الخميس 31/مايو/2018 - 02:12 م
منى صموئيل
تقيم نقابة المحامين الفرعية بشمال الشرقية، اليوم الخميس، حفل إفطار رمضان السنوي لمحامين جزئية العاشر من رمضان، تحت إشراف محمد عبد السميع، نقيب محامي العاشر.
وقال "عبد السميع"، إن الحفل يشهد تكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء المحامين، ومنحهم هدايا مالية، بالإضافة إلى تكريم الشهيد عميد أحمد المنسي، أحد أبناء المدينة، ومنحه درع النقابة، فى إطار الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.
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