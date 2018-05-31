اليوم.. "المحامين" تكرم الشهيد أحمد المنسي في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان‎

تقيم نقابة المحامين الفرعية بشمال الشرقية، اليوم الخميس، حفل إفطار رمضان السنوي لمحامين جزئية العاشر من رمضان، تحت إشراف محمد عبد السميع، نقيب محامي العاشر.



