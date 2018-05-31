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"الأجانب" تحقق عمليات شراء بقيمة 239.3 مليون جنيه بالختام

الخميس 31/مايو/2018 - 02:10 م
الأجانب تحقق عمليات شراء بقيمة 239.3 مليون جنيه بالختام
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عبد الرحمن العويسي
 
                              
استحوذ المستثمرون المصريين على نسبه 37.82% من إجمالي تداولات ابورصة خلال ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس،  نهاية تعاملات الأسبوع ، وبلغت مبيعاتهم 1.323  مليار جنيه مقابل مشتريات بلغت, 1.249  مليار جنيه  بصافي بيع  بلغ 74.6 مليون جنيه .      

واستحوذ المستثمرون العرب على نسبه 13.77% من اجمالى تداولات جلسة وبلغت مبيعاتهم 550.6 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت 385.9 مليون جنيه بصافي بيع  164.7 مليون جنيه .

بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على نسبة 48.41% من إجمالي التداولات و بلغت مبيعاتهم 1.527 مليار جنيه مقابل مشتريات بلغت 1.766 مليار جنيه بصافي شراء 239.3 مليون جنيه .
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