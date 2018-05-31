ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير التموين: التجارة الداخلية تمثل 17% من الدخل القومي لمصر

الخميس 31/مايو/2018 - 02:12 م
وزير التموين: التجارة الداخلية تمثل 17% من الدخل القومي لمصر
وزير التموين
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن التجارة الداخلية في مصر تمثل 17% من الدخل القومي لمصر، ولكنها تواجه معوقات كبيرة.

وأشار خلال كلمته بتوقيع بتوقيع بروتكول إقامة منطقة لوجيستية على 30 فدان بالسويس، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن سوء توزيع منافذ بيع السلع أحد هذه المعوقات، بالإضافة إلى أن أسواق الجملة محدودة في مصر، وهو ما يؤدي إلى زيادة حلقات التداول والوسطاء.

ولفت إلى أن جشع التجار ليس السبب الوحيد في ارتفاع أسعار السلع، حيث يتحمل التجار تكلفة النقل.
المزيد عن: وزير التموين الدخل القومي التموين التجارة الداخلية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
رومانيا - أساسي
x
16:00
تشيلي - أساسي
لوكسمبرج - أساسي
x
20:00
السنغال - أساسي
المغرب - أساسي
x
20:00
أوكرانيا - أساسي
سلوفاكيا - أساسي
x
20:45
هولندا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/31/2018 2:20:20 PM