وزير التموين: التجارة الداخلية تمثل 17% من الدخل القومي لمصر



وأشار خلال كلمته بتوقيع بتوقيع بروتكول إقامة منطقة لوجيستية على 30 فدان بالسويس، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن سوء توزيع منافذ بيع السلع أحد هذه المعوقات، بالإضافة إلى أن أسواق الجملة محدودة في مصر، وهو ما يؤدي إلى زيادة حلقات التداول والوسطاء.



ولفت إلى أن جشع التجار ليس السبب الوحيد في ارتفاع أسعار السلع، حيث يتحمل التجار تكلفة النقل.



قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن التجارة الداخلية في مصر تمثل 17% من الدخل القومي لمصر، ولكنها تواجه معوقات كبيرة.