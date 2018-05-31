عاجل.. قبول خريجي كلية التعليم الصناعي بكلية الهندسة ببني سويف

وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، على قبول خريجى كلية التعليم الصناعى ببرنامج الهندسة الانشائية التابع لقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة على ان يتم ذلك وفق قرار المجلس الأعلى للجامعات.



وأكدت الجامعة، فى بيان لها، أن قرار المجلس الاعلى للجامعات يوضح أنه يتم تحميل هؤلاء الطلاب بمواد الفرقة الاعدادية التالية "الرياضيات، الميكانيكا، الفيزياء الكيمياء" على الا تضاف درجة هذه المواد إلى المجموع التراكمى لهم مع عدم أحقيتهم فى عمل مقاصة علمية لأى من مواد برنامج الهندسة الانشائية، نظرًا لإختلاف طبيعة الدراسة بين كلية الهندسة وكلية التعليم الصناعى.



وأوضح رئيس الجامعة، أن هذا القرار أتى بعد دراسة وموافقة من مجلس كلية الهندسة بتاريخ 13 مايو 2018 وموافقة من مجلس شئون التعليم والطلاب بجلستة رقم 143 بتاريخ 16 مايو 2018 وتطبيقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

