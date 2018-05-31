أسعار الفاكهة اليوم الخميس 31ـ 5ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

شهدت أسعار الفاكهة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، استقرارا ملحوظا في الأسعار، حيث وصل سعر كيلو الجوافة 10 جنيهات للكيلو، والرمان 5 جنيهات للكيلو، والكاكا 8 جنيهات.



وسجل سعر العنب البناتي أحمر 20 جنيهات للكيلو، وعنب بناتي أصفر 16 جنيهًا للكيلو، والموز 5 جنيهات للكيلو، والتفاح المصري 15 جنيهًا للكيلو، والتفاح الأمريكي 25 جنيهًا للكيلو، والبرتقال 3 جنيهات للكيلو، والمشمش 10 جنيهات للكيلو، والخوخ 5 جنيهات للكيلو.

